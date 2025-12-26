сегодня в 17:51

Reuters: в разговоре администраций России и США участвовал Кирилл Дмитриев

В обсуждениях между российскими и американскими официальными лицами после визита в США участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В этих контактах также участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт проведения контактов между представителями России и США, отметив участие Ушакова и ряда должностных лиц из администрации Белого дома.

В сообщении подчеркивается, что спецпосланник Путина Дмитриев был вовлечен в диалог с американской стороной наряду с помощником Кремля Ушаковым.

Ранее стало известно о переговорах Дмитриева в Майами с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером.

