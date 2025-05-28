Reuters узнало «требования Путина» для окончания конфликта на Украине
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Президент России Владимир Путин требует от западных политиков «письменно» обязаться не расширять НАТО на восток и снять некоторые санкции с Москвы, утверждает Reuters со ссылкой на три российских источника. По данным агентства, эти требования — часть условий, которые Путин выдвинул для завершения конфликта на Украине. Кремль такую информацию пока не комментировал.
Собеседники Reuters добавили, что на переговорах о перемирии Россия требует, чтобы Украина сохраняла нейтралитет и не репрессировала свое русскоязычное население. Также Москва выступает за «решение вопроса» своих суверенных активов, замороженных на Западе.
«Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — заявил один из источников издания, близкий к российско-украинским переговорам.
Российские власти пока не комментировали публикацию Reuters.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо разобраться с первопричинами конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что работа по меморандуму о будущем договоре с Украиной идет динамично.