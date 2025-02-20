Reuters: Трампу нужна сделка с Украиной и «возвращение Зеленского в реальность»

По информации агентства Reuters, президент США Дональд Трамп хочет заключить упрощенную сделку с Украиной по вопросу добычи полезных ископаемых. Еще одна задача американского лидера — «возвращение в реальность» главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает URA.RU .

Подход США по вопросу полезных ископаемых позволит подписать первоначальное соглашение, а его детали будут проработаны позже. Среди этих деталей — доля контроля Америки над значительной частью ресурсов Украины.

Что касается продолжения переговоров между Вашингтоном и Киевом, в администрации Трампа ответили, что сначала «нужно вернуть к реальности» Зеленского.

Ранее в Bloomberg заявили, что у нелегитимного президента Украины не осталось хороших альтернатив в продолжающемся украинском конфликте. В этом ключевую роль сыграл Трамп. Агентство уверено, что Киеву остается полагаться только на помощь Европы.