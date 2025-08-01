Reuters: Трамп хочет урегулировать украинский конфликт к 8 августа

Заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к 8 августа, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и об установлении прочного мира. Пришло время заключить сделку», — отметил он.

При этом Келли подчеркнул, что Трамп «ясно дал понять», что это должно произойти к 8 августа.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в начале текущей недели между США и Россией снова был контакт, однако не на самом высшем уровне. Американские представители общались с высокопоставленными лицами РФ на тему урегулирования украинского конфликта, об этом Рубио рассказал в эфире Fox News Radio.