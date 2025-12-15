Reuters: США считают, что между РФ и Украиной решены 90% спорных моментов

США считают, что Россия и Украина решили порядка 90% спорных вопросов по поводу урегулирования конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

14–15 декабря в ФРГ прошли переговоры американской и украинской делегаций. В Белом доме думают, что эти встречи были «действительно позитивными».

Reuters пишет, что американский президент Дональд Трамп «доволен положением вещей». При этом Вашингтон считают, что окончательное решение по территориям должно остаться за Киевом.

Ранее издание Politico написало, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Вашингтоном в Берлине отказался от создания свободной экономической зоны в Донбассе и вывода ВСУ из региона.

