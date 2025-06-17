Reuters: США остановили деятельность рабочей группы по оказанию давления на РФ

В Вашингтоне была приостановлена работа межведомственной группы, которую составляли для разработки стратегии по оказанию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, существование группы держалось в секрете. Ее создали в начале весны. Однако в мае группа потеряла запал.

Это произошло после того, как часть советников президента США Дональда Трампа поняла, что американский лидер «не заинтересован в конфронтации с Россией». Чиновники стали считать деятельность группы невостребованной, так как американский лидер не участвовал в ней.

«Вместо того чтобы сделать больше, возможно, он хотел сделать меньше», — сказал источник Reuters.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский хочет обсудить с Трампом предоставление военной поддержки Киеву. По его словам, Украина даже может купить у Вашингтона пакет оборонной помощи.