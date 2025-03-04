Reuters: США и Украина готовятся к подписанию сделки по полезным ископаемым

США и Украина готовятся к подписанию сделки по полезным ископаемым. Американский президент Дональд Трамп планирует объявить об этом в выступлении перед конгрессом, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что выступление главы Белого дома перед конгрессом должно состоятся через несколько часов. Однако, по словам источников, ситуация еще может поменяться.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.