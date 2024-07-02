Reuters: США хотят объявить о выделении Украине вооружений на 2,3 млрд долларов

По информации Reuters, власти США планируют объявить о выделении Украине очередного пакета вооружений, на этот раз на сумму 2,3 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Американский министр обороны Ллойд Остин отметил, что в этот пакет включат противотанковые средства и ракеты-перехватчики к ПВО.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр энергетики страны Герман Галущенко, а также глава офиса президента Андрей Ермак посетили Вашингтон во вторник. Они планируют обсудить с представителями администрации США гарантии безопасности, которые Штаты и Североатлантический альянс могут предложить Киеву на саммите НАТО. Он состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он указал на опасность эскалации обстановки в зоне украинского конфликта на фоне поставок американских вооружений Киеву.