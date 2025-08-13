Reuters: РФ испытает ракету с ядерным зарядом на фоне встречи Путина и Трампа

Россия ведет подготовку к испытанию новой крылатой ракеты с ядерной боевой частью на фоне предстоящей встречи главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает издание Reuters .

По информации от экспертов по вооружениям из США и источника в сфере безопасности, которые проанализировали спутниковые данные, можно сделать вывод о том, что на испытательном полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море наблюдается значительное увеличение количества персонала и оборудования, а также кораблей и самолетов, задействованных в испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник».

«Мы видим всю активность на полигоне: огромное количество материалов, поступающих для обеспечения операций, и движение в том месте, откуда на самом деле запускают ракеты», — заявил исследователь Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии.

В западных спецслужбах подтвердили, что Москва планирует провести испытания «Буревестника». По словам источника, запуск может произойти на этой неделе, что повышает вероятность того, что событие затмит предстоящий саммит Трампа и Путина на Аляске.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в случае успешного саммита на Аляске.