Reuters: разведка не подтвердила слова Трампа о планах Ирана атаковать первыми

На закрытых встречах с представителями конгресса представители американской администрации подтвердили, что у них не было разведданных, свидетельствующих о намерении Ирана атаковать силы США первым, сообщает агентство Reuters .

Высокопоставленные представители американского правительства заявили журналистам, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог принять решение о начале операции, исходя из подозрений, что Иран готовится нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке.

Как отметил один из чиновников, Трамп не собирался «сидеть сложа руки и позволить американским силам в регионе подвергаться нападениям».

Согласно данным двух источников в администрации США, у Вашингтона не было разведданных, что Тегеран первым нападет на американские силы. Трамп также заявил, что Иран находится на грани создания баллистической ракеты, способной поразить США. Однако и это утверждение не было подтверждено данными американской разведки.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

Подробности о том, что известно об обострении конфликта Ирана с США и Израилем, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.