Reuters: представители РФ и США тайно встречались в Швейцарии с ноября 2024 года

Представители РФ и Соединенных Штатов устраивали ряд тайных встреч касательно украинского конфликта с ноября 2024 года. Кризис обсуждали неофициально, пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает Газета.ru .

Последняя тайная встреча в Швейцарии прошла на прошлой неделе. Неофициальные переговоры, которые проводят там, — некий «побочный канал». Его использовали для работы в «переходный период», когда победил президент США Дональд Трамп.

Точной информации о том, отправили ли представителей России и США на «переговоры» в Швейцарии их правительства или же они действовали самостоятельно, нет. Известно лишь, что люди, участвовавшие в диалоге, не госслужащие, однако обладают дипломатическим опытом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что глава РФ Владимир Путин выберет представителя по урегулированию украинского конфликта во время переговоров с Соединенными Штатами. Его утвердят после того, как США выберут человека со своей стороны.