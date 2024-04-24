Reuters: Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ

Канадские власти разрешили корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Авторы статьи отмечают, что заводы европейской компании расположены и в Канаде, поэтому ограничения на использование российского металла ударило бы по производству.

«Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении „ВСПМО-Ависма“, и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями», — заявили в корпорации.

Отмечается, что Оттава ввела санкции против российской компании в феврале текущего года. Власти Канады связали ее с ВПК РФ на фоне украинского конфликта.