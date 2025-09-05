Reuters: Германия планирует закупить ракеты для систем Patriot и IRIS-T SLM

ФРГ хочет реализовать более 80 оборонных проектов в ближайшее время. Она в том числе планирует закупку истребителей Eurofighter, а также ракет для систем Patriot и IRIS-T SLM, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Еще Германия хочет получить боевые машины пехоты Puma, бронетранспортеры Boxer и многие другие виды вооружения. В список в том числе входит транш 20 истребителей Eurofighter.

Всего в подготовленном правительством документе перечислен 81 оборонный проект. При этом в документе не названо точное количество приобретаемых ракет и другого вооружения. Компания, которая их производит, там тоже не указана.

Реализация проектов обойдется стране в более чем 25 млн евро. При этом закупки вооружения требуют предварительного одобрения парламента.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил отправку западных войск на Украину до достижения перемирия. Вопрос о развертывании германских миротворцев снят с повестки дня и может быть пересмотрен лишь в случае кардинальных изменений.