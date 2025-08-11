Reuters: Германия организует онлайн-встречу глав ЕС по Украине 13 августа
Фото - © Фотобанк Лори
Германия планирует 13 августа организовать онлайн-встречу глав государств Европы. На ней за два дня до переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа обсудят ситуацию на Украине, сообщает Lenta со ссылкой на материал Reuters.
В онлайн-встрече поучаствуют главы ФРГ, Польши, Финляндии, Великобритании, Франции, Италии. Также на ней будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и представители ЕС, НАТО.
Стороны будут обсуждать вероятные «меры давления на РФ».
Зеленский 11 августа заявил, что наступил момент, когда есть шанс закончить конфликт между Украиной и Россией. Он добавил, что «мир» должен быть стойким и честным.