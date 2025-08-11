Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс завершить российско-украинский конфликт, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В Telegram-канале украинский лидер отметил, что Киев находится на связи с мировыми лидерами и ведет «почти круглосуточную» работу для прекращения боевых действий.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность — гарантированной», — написал Зеленский.

По словам президента, Киев видит опасность в решениях по урегулированию кризиса, которые принимаются без участия Украины и Европы. Зеленский отметил, что Аль Сауд выразил «абсолютно четкую поддержку этой позиции» и готов поддерживать мирные инициативы.

Ранее глава Украины заявил, что «пора заканчивать» конфликт с Россией.

Ожидается, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа и обсудят урегулирование украинского конфликта. Зеленский не получал официального приглашения на участие во встречи президентов, сообщала газета The Washington Post.