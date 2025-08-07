Пора заканчивать конфликт с Россией, объявил Зеленский

Зеленский призвал завершить конфликт на Украине после новостей о Трампе и Путине

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об обсуждении «разных форматов» встреч для урегулирования украинского конфликта — двух двусторонних и одной трехсторонней. В Telegram-канале политик также объявил, что «пора завершать» российско-украинское противостояние и отметил, что Киев «не боится встреч» и ожидает аналогичного подхода со стороны Москвы.

По словам Зеленского, Украина и Германия призывают к скорейшему завершению конфликта с Россией «достойным миром». Он также заявил, что Европа должна принять участие в переговорах об украинском урегулировании.

«Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать (конфликт — ред.)», — написал украинский лидер.

Тем временем в Кремле заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести личную встречу уже на следующей неделе. Место переговоров, на которых лидеры хотят обсудить урегулирование конфликта на Украине, уже согласовано.