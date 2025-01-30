Reuters: ФРГ может выделить Украине 3 млрд евро

Бюджетный комитет парламента Германии призвал Минфин ФРГ согласовать оказание дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро, указано в статье.

При этом за инициативу проголосовали представители Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии Германии. Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» не стали участвовать в голосовании.

Ранее сообщалось о приостановлении финансовой помощи иностранным государствам со стороны США.