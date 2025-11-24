Reuters: Европа в мирном плане по Украине хочет предложить РФ вернуться в G8

ЕС в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта намерен предложить России вернуться в G8, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Россию снова пригласят в „Большую восьмерку“, — говорится в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркивал, что предложенный США план по разрешению кризиса в Украине не является окончательным вариантом для украинской стороны.

22 ноября лидеры стран ЕС выразили несогласие с рядом пунктов, настаивая на необходимости внесения изменений. Газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщала о серьезной обеспокоенности правительства Германии американской инициативой и о начале работы над дипломатическими мерами противодействия. Согласно информации, просочившейся в западные СМИ, план предусматривает признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых Украине придется отказаться. Взамен Киев получит гарантии безопасности от США и Европы. На территориях, откуда будут выведены украинские войска, планируется создание демилитаризованной зоны.

