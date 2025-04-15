Reuters: демократы выступили за ужесточение антироссийских санкций США

Демократы в палате представителей конгресса Соединенных Штатов представили законопроект об ужесточении санкций в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что законопроект должен обеспечить "безопасность и финансирование реконструкции Украины".

12 апреля Трамп на год продлил действие санкций Соединенных Штатов против России. Он объяснил свой поступок тем, что РФ якобы занимается «вредоносными действиями». Они «представляет угрозу» национальной безопасности США, а также ее внешней политике и экономике.

Продление антироссийских санкций подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.