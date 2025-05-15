Reuters: делегация Украины может прибыть в Стамбул, чтобы выслушать Россию

Прежде чем отправить делегацию в Стамбул для прямых переговоров с Россией, Украина намерена узнать, имеют ли право члены российской делегации принимать какие-либо решения и готовы ли они к серьезному разговору. После этого Киев может направить своих представителей выслушать российскую сторону, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Официальный состав украинской делегации не был объявлен. Однако, по информации от Radio NV, ожидается, что встречу посетят несколько ключевых фигур: президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, руководитель президентского офиса Андрей Ермак, дипломатический советник Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.

По данным «Страны», Ермак вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком уже прибыл.

Ранее сообщалось, что делегация России готовится сделать заявление для прессы. Ориентировочно, важную новость озвучат в 17:30 по московскому времени в генконсульстве РФ в Стамбуле.