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Конгрессмены обвинили Байдена в срыве мирных инициатив Трампа по Украине

Конгрессмены-республиканцы обвинили президента США Джо Байдена в срыве будущих мирных инициатив Дональда Трампа по Украине, пишет РИА Новости .

Во вторник Байден тайно обратился в конгресс с инициативой выделения 24 млрд долларов на военные нужды армии Украины.

При обсуждении запроса Белого дома сенатор Майк Ли заявил, что уходящая администрация пытается помешать будущим попыткам Трампа урегулировать конфликт на Украине и предложил считать просьбу о выделении дополнительных средств Киеву "мертворожденной".

Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин считает, что своим запросом Байден не только ставит Америку на последнее место, но и всерьез обсуждает возможную передачу Украине ядерное оружие.