Республиканцы и демократы проголосуют за возобновление работы правительства

Американский президент Дональд Трамп заявил о близком разрешении шатдауна, который продолжается в США с 1 октября, сообщает ТАСС .

Как сообщает Politico, парламентарии достигли межпартийного соглашения по законопроекту, предусматривающему финансирование правительства до 30 января 2026 года, а также полное бюджетное обеспечение на 2026 финансовый год для Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов и военных строительных программ.

Сенат намерен в ближайшие часы проголосовать за принятие документа, ранее одобренного Палатой представителей.

Это позволит возобновить работу частично парализованных федеральных институтов, завершив самый продолжительный шатдаун за последние годы, вызванный задержкой утверждения бюджета Конгрессом.