Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что военное руководство Украины удалось застать врасплох, когда российские генералы решили не перебрасывать войска с Донбасса в Курскую область, сообщает Life.ru .

Эксперт заявил, что после нападения на Курскую область в Киеве надеялись увидеть «беззащитными» некоторые фронтовые участки в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Украинские войска хотели атаковать эти районы, однако руководство ВС РФ решило не перебрасывать силы под Курск и не уводить военных с фронта в ЛДНР, полагает Меркурис.

«Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал британец на видео в своем YouTube-канале.

13 августа в Минобороны России заявляли, что за сутки армия Украины потеряла до 420 военных на курском направлении.

