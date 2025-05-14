Репик: «Иностранные компании хотят вернуться, но политика мешает»

Глава «Деловой России» Алексей Репик после встречи с президентом раскрыл «Ведомостям» детали переговоров с зарубежными компаниями, которые рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

«Японские, европейские и американские бизнесмены активно изучают варианты — некоторые даже просят организовать специальные семинары, чтобы разобраться в новых условиях», — отмечает Репик. По его словам, многие иностранные инвесторы изначально не хотели уходить и теперь ищут способы вернуться, но сталкиваются с политическими ограничениями.

Пока зарубежные компании взвешивают риски, российский бизнес укрепляет свои позиции и создать новые стандарты работы на рынке, — подчеркивает глава «Деловой России».

Репик констатирует смену парадигмы: «Мы переходим от глобализированной экономики к эпохе 'партизанского бизнеса', где санкции лишь стимулируют поиск нестандартных решений». Он отмечает смягчение риторики некоторых западных представителей по сравнению с прошлым годом, но признает: пока политические соображения продолжают доминировать над экономической логикой.

«Постоянно, что называется, догони — не догоню. Санкции, санкции, санкции — обход, обход, обход», — резюмирует Репик,.

Ранее глава РСПП Александр Шохин сформулировал предложения по возврату западного бизнеса в Россию.