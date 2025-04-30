Рейтинг одобрения Трампа снизился до 42%

Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа продолжает снижаться, и к концу первых 100 дней его 2-го срока он упал до 42%. Это на 3% меньше, чем в прошлом месяце, сообщает RT .

Согласно опросу Marist, 42% жителей США одобряют то, как президент Трамп выполняет свою работу, что немного ниже показателя в 45% в марте.

Отмечается, что 55% респондентов не одобряют экономическую политику американского президента.

Кроме того, многие американцы не довольны решением Трампа о введении торговых пошлин.

Опрос проводился с 21 по 23 апреля. В нем принимали участие 1439 граждан.

20 января Дональд Трамп вновь занял пост президента США, заявив о начале «нового золотого века» — с восстановлением экономики, прекращением конфликтов и возвращением гордости за страну. Однако спустя сто дней рейтинг его поддержки опустился до 44% — худший показатель для президента США за восемь десятилетий