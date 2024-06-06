Реакция японцев на условие Путина по Украине оказалась ожидаемой для Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал негативную реакцию руководства Японии на заявление главы РФ Владимира Путина про условия возобновления переговоров по Украине. По словам представителя Кремля, ответ японцев был ожидаемым, сообщает kp.ru .

Ранее Путин заявил, что Россия и Япония могут вновь вступить в диалог, но Токио должно изменить свою позицию по конфликту на Украине.

Соответствующее условие негативно воспринял генсек японского правительства Есимаси Хаясу. По словам политика, предложение Путина «несправедливо и неприемлемо».

«Достаточно ожидаема», — заявил Песков, комментируя реакцию кабмина Японии.

В Кремле также подчеркнули, что российская позиция по указанному вопросу совершенно понятна и изложена лично Владимиром Путиным.