«РБК-Украина»: никто не просил у Киева подписать мирный план к Рождеству

Соединенные Штаты действительно хотят как можно скорее получить ответ от Украины по мирному соглашению. Однако конкретных сроков Киеву, как, например, к Рождеству, Вашингтон не выставлял, рассказал «РБК-Украина» источник, сообщает РБК .

Собеседник прокомментировал публикацию Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп якобы собирается подписать соглашение об урегулировании украинского конфликта «до Рождества». Там указано, что глава Соединенных Штатов планирует как можно быстрее завершить боестолкновения. Однако, по данным источника «РБК-Украина», подобные сроки не выставлялись.

Он добавил, что Трамп ожидает оперативного ответа. Не исключено, что Украина даст его и к Рождеству. Однако четкие требования по поводу дедлайна не выставлялись.

Зеленский, комментируя просьбы Трампа ответить на мирный план, запросил дополнительное время. Политик воспользуется им, чтобы консультироваться с союзниками в ЕС. Затем Киев планирует отреагировать на предложение Соединенных Штатов.

