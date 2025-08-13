Разыгрывают двухходовку: чего ждать от встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разыгрывают совместную двухходовку: игнор инициатив со стороны Европы и Украины может дать Вашингтону повод отказаться от поддержки Киева, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Здесь прослеживается очень интересная двухходовка, которую, я полагаю, разыгрывают совместно и наш глава государства, и американский президент. Так как европейцы и Украина проигнорируют российско-американские инициативы, Соединенные Штаты могут полностью умыть руки и прекратить оказание какой-либо помощи украинскому режиму как катастрофически недоговороспособному», — сказал Сипров.

Он добавил, что Россия сможет продолжить специальную военную операцию вплоть до достижения ее конечных целей.

«Наш геополитический противник загнан в тупик, поэтому они там и бесятся, устраивают многочисленные совещания, консультации, „тараканьи бега“. Прошла информация о том, что в городе Чугуеве (Харьковская область) готовятся провокации с гибелью значительного количества мирных граждан. Якобы туда уже завезли западных журналистов, которые буквально в онлайне будут это все снимать. То есть, по сути, готовится новая Буча. И, кстати, с учетом того, что Бучу № 1 подготовили англичане, а сейчас британцы управляют этим конфликтом с украинской стороны, „лондонских“ можно узнать по почерку», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что все эти активности европейцев косвенно свидетельствуют о том, что одним из результатов послезавтрашней встречи будет либо приостановка каких-то новых антироссийских мер со стороны США, либо отказ от этой практики в дальнейшем.

«Просто и Трампу будет неловко вводить какие-то новые санкции против России после того, как они с нашим президентом заявят о том, что достигли полного взаимопонимания по целому ряду ключевых вопросов в международных отношениях», — заключил эксперт.