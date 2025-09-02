Развитие Сибири и Дальнего Востока: как безвиз с КНР отразится на регионах РФ

Политолог: безвиз с КНР — новый импульс для развития Сибири и Дальнего Востока

Введение безвизового режима между Россией и КНР поможет развитию Дальнего Востока и Сибири: китайцы поедут в РФ в качестве туристов и предпринимателей, а россияне отправятся в Китай. Это сотрудничество даст мощный импульс для развития восточных регионов нашей страны, сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Россия и Китай существенно укрепляют межгосударственные связи. По словам политолога, такие теплые и союзнические отношения трудно найти между странами в современном мире.

«Сотрудничество идет по всем фронтам: от экономики до культуры. Кстати, товарооборот между Россией и Китаем, по оценкам экспертов, составит около 230 млрд долларов в этом году. Что, согласитесь, немало», — сказал Миронов.

Политолог добавил, что, конечно, возрастет туристический поток в Поднебесную, усилятся бизнес-контакты и еще больше — торговля.

«В современном мире, где западные страны пытаются изолировать Россию, это особенно важно для нашей страны», — заключил Миронов.