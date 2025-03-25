Разведка США: сближение Китая, России и КНДР необратимо

В США наблюдают сближение Китая, России и КНДР. Там считают, что оно необратимо, сообщает РИА Новости .

Об этом в своем докладе написали специалисты американской разведки. Они уверены, что углубление связей между Китаем, Россией, КНДР сохранится даже в том случае, если украинский конфликт завершится.

Американская разведка уточняет, что эти страны сблизились с 2022 года. По ее мнению, это дает государствам возможность укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества.

Ранее разведка США сообщила, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. Москва может достичь выгодных для себя условий урегулирования кризиса.