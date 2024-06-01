Разочарованный Зеленский будет добиваться широкого применения оружия США

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«В Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — указано в материале со ссылкой на информированные источники в офисе президента Владимира Зеленского.

Однако 1 июня Зеленский планирует провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.

Главной темой встречи станет разрешение Белого дома на применение американских боеприпасов по территории России, а не только по приграничным регионам.