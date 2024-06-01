Разочарованный Зеленский будет добиваться широкого применения оружия США
Власти Украины высказали недовольство ограничением Байдена использования оружия
Власти Украины высказали недовольство ограничением президента США Джо Байдена использования оружия против России, пишет РИА Новости.
«В Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — указано в материале со ссылкой на информированные источники в офисе президента Владимира Зеленского.
Однако 1 июня Зеленский планирует провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.
Главной темой встречи станет разрешение Белого дома на применение американских боеприпасов по территории России, а не только по приграничным регионам.