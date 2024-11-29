Раздольное освобождено в ДНР

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Раздольное в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также освободили Воровское в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке за 23–29 ноября.

Воровское и Новую Ильинку освободили бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ, а Раздольное взяла «Центральная» группа.

За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 10 американских баллистических ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM производства Франции и США, 353 беспилотника самолетного типа и два реактивных снаряда системы HIMARS.

28 ноября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что в ответ на удары ATACMS по Украине ударили 100 ракет разного класса и 466 дронов.