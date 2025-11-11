Расследование против Миндича обнажило конфликт в Киеве

На Украине разворачивается политический кризис: антикоррупционные органы провели обыски у предпринимателя Тимура Миндича, сообщает РБК .

Расследование касается возможных коррупционных схем в энергетике и оборонной промышленности, включая контракты компании Fire Point на разработку ракеты «Фламинго» на сумму свыше 7 млрд гривен.

Инцидент произошел на фоне формирования «антизеленской коалиции» из представителей НАБУ, САП и оппозиционных политиков, которые активизировали давление на окружение президента.

Ранее Зеленский пытался ограничить полномочия антикоррупционных органов, но столкнулся с массовыми протестами и был вынужден отступить, что демонстрирует углубляющийся раскол в украинской власти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.