Расследование по «Севпотокам» ухудшило отношения Германии и Польши

Дональд Туск постом в Х намекнул на напряженные отношения Польши и Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 августа опубликовал пост в соцсети Х, в котором намекнул, что расследование по «Севпотокам» ухудшило отношения с Германией, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В публикации Туск попросил «патронов „Северных потоков“ извиниться и замолчать». Вероятно, премьер-министр Польши подразумевал Германию, так он отреагировал на публикации немецких СМИ о причастности к подрывам «Севпотоков» Польши и Украины.

Власти Германии были «ошеломлены» заявлением Варшавы, но не стали усугублять возникшее напряжение, напомнив, что ФРГ и Польша входят в НАТО и обе страны должны думать о помощи Украине в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Германия выдала ордер для ареста украинского дайвера, который может быть причастен к подрывам газопровода «Северный поток». Подозреваемого смогли вычислить по камерам наружного наблюдения.