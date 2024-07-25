Раскрыты причины стремления Турции в БРИКС

Турция стремится стать членом БРИКС из-за идеи многополярного мира, суть которого заключается в том, что различные государства поддерживают в одинаковой степени мировой баланс сил, сообщает РИА Новости .

По словам обозревателя Харьянто Мартаха, Турция стремится к независимости от западных блоков, в том числе от Евросоюза и НАТО. Из-за них страна не раз сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями.

Именно поэтому она хочет вступить в БРИКС, в котором отношения строятся на многополярном мире и справедливом управлении.

Как утверждает обозреватель, пока что Турция не может стать членом организации из-за существующих препятствий, к примеру, внутриполитических, а также из-за давления западных стран.

БРИКС — это межгосударственное объединение, в котором сейчас состоят девять стран, в том числе Россия. Она была основана в 2006 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС. По его мнению, это создание условий для развития всех участников объединения.