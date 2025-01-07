Раскрыты планы Эрдогана на Сирию на 2025 год

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ИМЭМО РАН: Турция продолжит помогать оппозиции Сирии и сражаться с курдами

В 2025 году правительство Турции будет и дальше помогать оппозиции Сирии, пришедшей к власти. Также Анкара будет сражаться с курдскими формированиями, используя, в том числе односторонние военные операции с переходом границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавший в распоряжение доклад ИМЭМО РАН.

Турция хочет занять главенствующую роль в Сирии. Анкара планирует установить там такую же систему управления, которая была в подконтрольных северных районах САР.

Помимо этого, Турция может начать восстанавливать государство. Для этого страна будет привлекать свои строительные компании.

Чтобы увеличить влияние в Сирии, Турция будет использовать разные способы воздействия. Среди них дипломатические, культурные, а также силовые методы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Дамаск на встречу с новыми властями Сирии. Однако на общей фотографии со встречи ее фигуру заретушировали.