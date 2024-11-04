Раскрыты детали ультиматумов Трампа для Путина и Зеленского на случай победы
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Дональд Трамп в случае избрания на должность президента Соединенных Штатов может поставить ультиматумы главе России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В таком случае шансы начать переговоры и добиться перемирия между двумя сторонами окажутся высокими, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.
Зеленскому Трамп пригрозит прекращением военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Путину, наоборот, скажет, что увеличит ее и начнет экономически давить на РФ.
По мнению авторов The Hill, ультиматумы Трампа повлияют на лидеров обоих стран и посадят их за стол переговоров. Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в случае победы Трампа Маск станет «влиятельным другом» Си Цзиньпина. Он будет лоббировать интересы Китая.