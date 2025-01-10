Раскрыто, о чем беседовали Трамп и Обама на похоронах Картера

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NYP: На похоронах Картера Трамп позвал Обаму в тихое место

Во время церемонии похорон экс-президента США Джимми Картера избранный президент Дональд Трамп предложил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме серьезно поговорить надине, сообщает РБК со ссылкой на New York Post.

Суть разговора раскрыл профессиональный чтец по губам Джереми Фриман.

«Трамп, возможно, опасаясь камер, предупредил Обаму, что им придется „найти тихое место“, чтобы обсудить „важный вопрос“», — цитирует специалиста издание.

Уточняется, что беседу предлагалось провести "в тот же день".

Ранее сообщалось, что Обама и Трамп на церемонии прощания с Картером оживленно беседовали, а президент США Джо Байден уснул.