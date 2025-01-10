Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера
Байден уснул,а Обама и Трамп болтали на прощании с Картером
Президент США Джо Байден уснул в первом ряду во время церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.
«Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — говорится в сюжете американского телеканала.
На церемонии прощания с Картером присутствовали пять ныне живущих президентов США: Джо Байден, Дональд Трамп, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон с женами и Барак Обама.
При этом, Обама и Трамп проговорили всю церемонию, смеялись и жестикулировали. находясь на соседних креслах. Они даже не встали, когда на церемонию явился Байден, увлеченные разговором.
Картер ушел из жизни на 101-м году жизни. Его похоронят на родине, в штате Джорджия.