Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

Байден уснул,а Обама и Трамп болтали на прощании с Картером

Президент США Джо Байден уснул в первом ряду во время церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

«Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — говорится в сюжете американского телеканала.

На церемонии прощания с Картером присутствовали пять ныне живущих президентов США: Джо Байден, Дональд Трамп, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон с женами и Барак Обама.

При этом, Обама и Трамп проговорили всю церемонию, смеялись и жестикулировали. находясь на соседних креслах. Они даже не встали, когда на церемонию явился Байден, увлеченные разговором.

Картер ушел из жизни на 101-м году жизни. Его похоронят на родине, в штате Джорджия.