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Ворона: контроль над Азовским морем открыл перед Россией большие возможности

Превращение Азовского моря во внутреннее российское предоставило РФ большие возможности. Они касаются как экономического, так и экологического, инфраструктурного потенциалов, заявил во время выступления на открытой студии « ФедералПресс » сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Ворона.

Приазовье необходимо расценивать, как макрорегион. Он состоит из семи важных частей — Крыма, Ростовской области, Краснодарского Края, Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, добавил сенатор.

Чтобы развивать эти регионы, должны вкладываться деньги в пять компонентов.

Речь идет об инфраструктуре, промышленности, экологии, рекреационной и рыбопромысловой. Их необходимо развивать параллельно. Тогда будет позитивный эффект, заключил Ворона.

Ранее биолог Николай Онистратенко заявил, что Азовское море стало «инкубатором» для морской жизни.