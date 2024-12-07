Ворона: контроль над Азовским морем открыл перед Россией большие возможности
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Превращение Азовского моря во внутреннее российское предоставило РФ большие возможности. Они касаются как экономического, так и экологического, инфраструктурного потенциалов, заявил во время выступления на открытой студии «ФедералПресс» сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Приазовье необходимо расценивать, как макрорегион. Он состоит из семи важных частей — Крыма, Ростовской области, Краснодарского Края, Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, добавил сенатор.
Чтобы развивать эти регионы, должны вкладываться деньги в пять компонентов.
Речь идет об инфраструктуре, промышленности, экологии, рекреационной и рыбопромысловой. Их необходимо развивать параллельно. Тогда будет позитивный эффект, заключил Ворона.
Ранее биолог Николай Онистратенко заявил, что Азовское море стало «инкубатором» для морской жизни.