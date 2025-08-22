Рамзана Кадырова наградили за повышение уровня цифровой грамотности школьников

сегодня в 18:47

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил награду за значительный вклад республики в развитие системы профориентации и повышения уровня цифровой грамотности школьников в 2024/25 учебном году, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале политика. Судя по кадрам, документ о награждении подписал руководитель Минцифры России Максут Шадаев.

По словам Кадырова, он поучаствовал в торжественном мероприятии по случаю обновления парка общественного транспорта в Грозном. Чеченскому городу выделили 75 автобусов ПАЗ по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта», входящему в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В ходе мероприятия Кадыров также вручил награды местным госслужащим: звания «Заслуженный работник транспорта РФ» получили помощник главы Чечни Рамзан Черхигов и министр транспорта, связи и цифрового развития республики Адам Черхигов.

