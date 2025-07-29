Рамзан Кадыров вручил дорогой подарок косовару из «Ахмата»

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Игравший за «Ахмат» косовар получил дорогой подарок от Кадырова

Бывший капитан футбольного «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему автомобиль за гол «Тамбову» на последней минуте. По словам косовара, в той игре он спас грозненский клуб от поражения, сообщает «Чемпионат» .

Бериша вспомнил, что грозненцы проигрывали «Тамбову» с минимальным счетом, и ему удалось сравнять результат в самом конце встречи.

«После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово!» — признался 33-летний футболист сборной Косово.

По словам Бериши, он «очень уважает» чеченского лидера и продолжает поддерживать с ним связь.

Бернард Бериша играл за «Ахмат» с 2017 года. За клуб из Грозного он провел 199 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. Бериша расторг контракт с «Ахматом» 17 июля по взаимному согласию сторон.