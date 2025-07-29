Рамзан Кадыров вручил дорогой подарок косовару из «Ахмата»
Фото - © РИА Новости
Бывший капитан футбольного «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему автомобиль за гол «Тамбову» на последней минуте. По словам косовара, в той игре он спас грозненский клуб от поражения, сообщает «Чемпионат».
Бериша вспомнил, что грозненцы проигрывали «Тамбову» с минимальным счетом, и ему удалось сравнять результат в самом конце встречи.
«После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово!» — признался 33-летний футболист сборной Косово.
По словам Бериши, он «очень уважает» чеченского лидера и продолжает поддерживать с ним связь.
Бернард Бериша играл за «Ахмат» с 2017 года. За клуб из Грозного он провел 199 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. Бериша расторг контракт с «Ахматом» 17 июля по взаимному согласию сторон.