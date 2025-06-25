Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня», передала в эфир почти 20 новых сообщений на фоне проведения саммита НАТО в Гааге. «Жужжалка» вновь вышла в эфир утром 25 июня, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» , занимающийся отслеживанием активности станции.

Первое сообщение, переданное в 09:09 по Москве, гласило: «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098». Через четыре минуты прозвучало «НЖТИ 57103 буеропрыщ 3284 2505», еще через полтора часа — «НЖТИ 28557 жердь 4668 3751».

Всего за среду, по последним данным, «Жужжалка» уже передала 18 сообщений — в них в том числе распознали слова «хрякохрыч», «раекокрах», «мелкий» (два раза подряд), «спидошлиц», «нарциссовый», «зацветение», «кранофай», «юсобоек», «фондошурф», «рань», «въедливый» и «коржоплот» (в одном сообщении), «ментотреп» и вновь «коржоплот», а также «кранокарп». Всего в течение 25 июня ожидается около 20 сообщений от «Радио Судного дня».

С 24 по 25 июня в нидерландской Гааге также проходит саммит НАТО. На нем выступил в том числе президент США Дональд Трамп, сравнивший американский удар по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

РИАМО подробно рассказывало, что такое радиостанция УВБ-76 «Жужжалка», где она находится и зачем нужна.