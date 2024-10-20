Работу избирательных участков в РФ на выборах в Молдавии продлили

Работу избирательных участков в России и еще двух участков в Бухаресте продлили на два часа до 23.00 из-за очередей, сообщается в Telegram-канале МИД республики.

Останутся открытыми следующие избирательные участки: Москва — участок 38/194, участок 38/195, Бухарест — участок 38/179, 38/180.

Отмечается, что на этих участках образовалась очередь из около 400 человек.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.

Параллельно в стране проходит референдум о вступлении в Евросоюз. Если большинство молдаван проголосуют «за», то в Конституцию страны внесут положение о стремлении государства в ЕС.