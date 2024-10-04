«Работать, работать и еще раз работать»: девиз нового полпреда УрФО
В Екатеринбурге новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе назначили Героя России и участника специальной военной операции Артема Жогу, сообщает Infobox.
Известно, что новый полпред президента является выпускником программы «Время героев».
4 октября состоялась встреча представителя президента в УрФО с губернаторами и другими должностными лицами. В завершении мероприятия Жога рассказал о главном принципе в своей новой должности: «Работать, работать и еще раз работать».
Также он добавил, что для него честь служить России на новом посту. Жога поделился уверенностью, что собралась сильная команда, в том числе губернаторская, и каждый работает в своем направлении.
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