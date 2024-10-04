«Работать, работать и еще раз работать»: девиз нового полпреда УрФО

Известно, что новый полпред президента является выпускником программы «Время героев».

4 октября состоялась встреча представителя президента в УрФО с губернаторами и другими должностными лицами. В завершении мероприятия Жога рассказал о главном принципе в своей новой должности: «Работать, работать и еще раз работать».

Также он добавил, что для него честь служить России на новом посту. Жога поделился уверенностью, что собралась сильная команда, в том числе губернаторская, и каждый работает в своем направлении.

Ранее Владимира Якушева выбрали первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.