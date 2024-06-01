ПВО сбила украинский беспилотник над территорий Курской области

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«Около 20.30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

Информации и пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее БПЛА-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Ранения получил 19-летний водитель. Его со множеством осколочных ранений доставили в больницу.