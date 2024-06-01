ПВО сбила украинский беспилотник над территорий Курской области
Российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщает Минобороны.
«Около 20.30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.
Информации и пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее БПЛА-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Ранения получил 19-летний водитель. Его со множеством осколочных ранений доставили в больницу.