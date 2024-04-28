ПВО сбила еще четыре БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram .

Все дроны были перехвачены над Севским районом.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал губернатор.

Также Богомаз добавил, что в результате атаки противника пострадавших и разрушений нет, На местах работают оперативные службы.

Ранее глава Брянской области сообщал о ликвидации над регионом еще четырех БПЛА противника. Три из них были поражены над Выгоничским районом и один над Трубчевским.