ПВО сбила еще четыре БПЛА над Брянской областью
Средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.
Все дроны были перехвачены над Севским районом.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал губернатор.
Также Богомаз добавил, что в результате атаки противника пострадавших и разрушений нет, На местах работают оперативные службы.
Ранее глава Брянской области сообщал о ликвидации над регионом еще четырех БПЛА противника. Три из них были поражены над Выгоничским районом и один над Трубчевским.