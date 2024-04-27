сегодня в 23:36

Четыре БПЛА уничтожены над Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили четыре дрона над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram .

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сказано в сообщении.

Глава региона уточнил, что три беспилотника были уничтожены над Выгоничским районом области, а один над Трубчевским.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. На месте работают экстренные службы.