ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

«Около 21.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

Ранее политолог Евгений Федоришин заявил, что средства ПВО играют ключевую роль в обеспечении безопасности России. Фактическая задача боевых расчетов этого рода войск сводится к противостоянию арсеналу Запада и защите воздушного пространства и неприкосновенности государственных границ страны.

День войск противовоздушной обороны РФ в текущем году пришелся на 14 апреля.