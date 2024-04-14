Российские войска ПВО играют ключевую роль в безопасности страны - политолог

День войск противовоздушной обороны (ПВО) России, отмечаемый во второе воскресенье апреля, является важным праздником для страны. В 2024 году эта дата приходится на 14 апреля.

По слова политолога, фактическая задача боевых расчетов ПВО сводится к противостоянию арсеналу НАТО, обеспечивая защиту воздушного пространства и неприкосновенности государственных границ страны. Высокая значимость работы войск ПВО была официально подтверждена указом президента России от 31 мая 2006.

«Развитие новейших технологий и вооружений в области противовоздушной обороны неуклонно продолжается. Российское вооружение ПВО представляет собой гордость страны и включает в себя современные системы ПВО, такие как зенитные ракетные комплексы, истребители и радиолокационные станции, способные обнаружить и уничтожить воздушные цели на больших расстояниях», - сказал Федоришин.

Бойцы войск ПВО ежедневно сталкиваются с динамично меняющейся обстановкой военных действий. Днем и ночью они спасают тысячи военнослужащих и гражданских от террористических атак, не давая врагу получить инициативу в воздушном пространстве. Время от времени войска ПВО оказывают помощь и поддержку другим видам вооруженных сил, обеспечивая им воздушное превосходство и защищая границы Отечества.

«Таким образом, День войск противовоздушной обороны России является важным праздником, посвященным тем, кто стоит на страже безопасности и неприкосновенности государства», - добавил эксперт.